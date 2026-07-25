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На побережье Таганрогского залива снова нашли следы нефтепродуктов

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На побережье Таганрогского залива продолжается мониторинг возможных выбросов.

Город

«В районе Богудонии во время совместного обследования снова нашли следы вещества, похожего на нефтепродукты», — сообщила 25 июля глава города Светлана Камбулова.

Загрязнение было оперативно ликвидировано силами специалистов. Ежедневный осмотр акватории и береговой линии проводится дважды в день — этим занимаются городской штаб и волонтеры. Состояние берега и качество воды контролируют непрерывно.

«Если появятся новые загрязнения, реакция последует незамедлительно», — подчеркнула глава Таганрога. И добавила, что обо всех изменениях будет информировать дополнительно.

Ситуацию постоянно держат на контроле Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Нижнедонской отдел рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.

Напомним, 22 июля сообщалось, что в пробах воды из Таганрогского залива обнаружено незначительное отклонение по водородному показателю — значение немного вышло за границы природной нормы, но осталось в безопасных пределах для экосистемы.

Фото: канал Светланы Камбуловой в мессенджере «МАХ»

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Богудония Светлана Камбулова Таганрог Таганрогский залив экология
Таганрогская правда

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