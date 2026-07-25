Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области проверят 2 665 школ к новому учебному году

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области началась активная проверка готовности образовательных учреждений к новому 2026–2027 учебному году.

Новости Ростовской области

Вопросы организации учебного процесса, пожарной безопасности, санитарного состояния зданий и антитеррористической защищенности обсудили на заседании областной межведомственной комиссии под руководством заместителя губернатора Андрея Фатеева. В совещании участвовали главы муниципалитетов, представители министерств и ведомств, информирует официальный портал донского правительства.

Министр образования региона Виктория Чернышова сообщила, что всего в области насчитывается 2 696 образовательных организаций, из них 2 665 предстоит проверить. При этом более 10% уже прошли проверку и признаны готовыми к началу занятий.

«Министерство образования активно следит за тем, чтобы учащиеся получали полноценное и сбалансированное питание. В связи с этим особое внимание уделяется ремонту и модернизации школьных столовых. В этом году было отремонтировано 327 столовых в 25 муниципальных образованиях, а также закуплено новое оборудование для 31 образовательного учреждения», – отметила Чернышова.

Приоритетным остается и медицинское обслуживание: в 48 учебных заведениях обновлена материально-техническая база медицинских кабинетов.

При проверке комиссия оценивает кадровый состав школ, уровень цифровизации, информационное оформление помещений и благоустройство прилегающих территорий. Параллельно идет обеспечение школ учебниками и оборудованием.

«Оборудование должно быть не только доставлено, но и смонтировано, полностью готово к эксплуатации», – уточнила министр.

Особое внимание на заседании уделили безопасности и антитеррористической защищенности. Завершить проверку всех организаций планируется 3 августа.

«Уважаемые главы муниципальных образований и руководители отраслевых исполнительных органов! Прошу вас уделить особое внимание подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Это важно не только из-за жестких сроков отчетности в Минпросвещения России, но и потому что вы несете прямую ответственность за образование, безопасность и комфорт наших детей», – обратился к участникам совещания Андрей Фатеев.

Добавим, что 1 сентября в Ростовской области откроют двери четыре новые школы и один детский сад. Кроме того, к началу учебного года планируется завершить капитальный ремонт пяти школ и трех детских садов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге на территории школы № 8 имени А.Г. Ломакина ведется строительство современной воркаут-площадки с зоной отдыха. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе»: работы стартовали 1 мая и должны завершиться к 30 сентября в соответствии с условиями контракта.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

1 сентября образование подготовка к учебному году Правительство Ростовской области школы
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru