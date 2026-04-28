Шесть полотен из фонда Таганрогского художественного музея отправились на выставку в Новгород, посвященную художникам-передвижникам

Масштабный выставочный проект призван акцентировать внимание общественности на несправедливо забытых в советское время именах художников-передвижников конца 19 века.

Таганрогский художественный музей стал участником крупного выставочного проекта Новгородского музея-заповедника «Передвижники 2.0». Экспозиция посвящена художникам конца XIX века, чьи работы долгое время оставались за рамками крупных выставок, и приурочена к 155-летию Товарищества передвижных художественных выставок.

Как отмечают организаторы, конец XIX века в России был временем активного развития живописи, когда появилось множество талантливых мастеров. Однако в советский период некоторые из них оказались в тени. Цель проекта — вернуть в культурный оборот имена и произведения, которые, по словам устроителей, были несправедливо забыты советским искусствоведением и музейной практикой.

Накануне из Таганрога в Великий Новгород отправили шесть полотен. Среди них — эскиз «Обратный» А.Е. Архипова (1896 год), картина «Одна» И.А. Касаткина (1900 год), «Стадо» А.С. Степанова (1910-е годы), композиция «Сказка» на тему поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» С.В. Малютина (1898 год), эскиз «Возок» С.В. Иванова (конец XIX века) и «Московская улочка» С.А. Виноградова (1920-е годы).

Выставка «Передвижники 2.0» откроется 7 мая в музее изобразительных искусств Великого Новгорода.

