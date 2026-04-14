Северный район Таганрога частично обесточен, энергетики уже приступили к устранению аварии

Под отключение попали несколько улиц.

В Таганроге сегодня, 14 апреля, произошло аварийное отключение электроэнергии в районе Северного поселка. Ремонтные бригады ЮЗЭС уже приступили к восстановительным работам.

В зону отключения попали: ТРЦ «Арбуз», Бакинский проезд, участок от 2-го до 4-го Линейного проезда, переулки с 2-го до 4-го Нового. О времени возобновления подачи электроэнергии пока не известно. Когда энергетики устранят неполадки, электроснабжение потребителей восстановится

Сегодня в Таганроге также ведутся плановые работы на энергосети в районе улицы Ломакина.

