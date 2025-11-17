Семья из Таганрога вошла в число финалистов конкурса «Это у нас семейное»

Итоги конкурса подведут в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года, победители получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

В Ростове-на-Дону завершились полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» в рамках президентской платформой «Россия – страна возможностей» для семей из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также новых регионов. В Год семьи победу одержали 52 команды, среди которых были три семьи из Ростовской области: семья Белик, Князькиных и семья Дощеугловых, Егоровых, Панфиловых из Ростова-на-Дону, семья Козоброд, Яровых из Таганрога.

52 семьи стали первыми финалистами второго сезона конкурса «Это у нас семейное»: 22 команды из Южного федерального округа, 25 из Северо-Кавказского, а также пять семей из Донбасса и Новороссии.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор «Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что участники своим примером демонстрируют важность единства, взаимопонимания и любви в семье.

Финалисты были определены по результатам оценочных испытаний, включавших интеллектуальные, спортивные и творческие задания на тему «Быть семьей». Часть заданий также была связана с культурным наследием России, что стало ключевой темой второго сезона.

Окружные полуфиналы конкурса проходят с ноября 2025 года по май 2026 года и охватывают семьи из всех федеральных округов.

Финальный этап конкурса «Это у нас семейное» состоится 8 июля 2026 года, в День семьи, любви и верности. Победители получат 60 сертификатов на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, а все финалисты – семейные путешествия. В 2025 году этот конкурс стал частью национального проекта «Семья».

Фото: donland.ru