Съедобных нет: жителей Таганрога предупреждают об опасности отравления дикорастущими грибами

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Таганроге предупреждает жителей о рисках, связанных с употреблением дикорастущих грибов.

В последнее время в Ростовской области участились случаи отравления грибами, собранными самостоятельно в лесополосах. Специалисты отмечают, что в регионе не произрастают съедобные грибы, однако местные жители продолжают их собирать.

Согласно опросу областного центра медицинской профилактики, большинство горожан осведомлены о рисках употребления дикорастущих грибов, но это их не останавливает. Половина респондентов объясняет сбор грибов финансовыми трудностями, а некоторые считают, что любые грибы съедобны при правильной обработке.

«Основные причины отравлений — несоблюдение правил безопасности. Люди путают ядовитые грибы со съедобными или неправильно готовят грибные блюда. Летальные исходы часто связаны с поздним обращением за медицинской помощью», — отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, растет число отравлений грибами, которые ранее считались безопасными — лисичками, рыжиками и белыми грибами, масленками. Эти грибы могут накапливать вредные вещества и соли тяжелых металлов из почвы, особенно если собраны вдоль дорог и в загрязненных районах. При употреблении таких грибов может наступить отравление.

С наступлением осени, когда грибники массово выходят на «охоту», медики рекомендуют не собирать грибы в городских парках, вдоль дорог и железнодорожных путей, так как они могут содержать вредные вещества; избегать покупки дикорастущих грибов на рынках и в местах несанкционированной торговли; не употреблять в пищу неизвестные грибы.

«Никогда не пробуйте грибы, которые вызывают сомнения, особенно в сыром виде. Не собирайте и не употребляйте перезрелые, червивые и испорченные грибы. Помните, что потемнение луковицы или серебряных предметов при варке грибов не является показателем их съедобности», — посоветовали эксперты ведомства.

При отравлении грибами необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением.

