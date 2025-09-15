Сдаем макулатуру: школы и детсады Таганрога приглашают присоединиться к экологической акции

В Ростовской области проходит второй этап эколого-просветительского проекта «ДОНСБОР-2025».

Его цель — вовлечь детей и их семьи в процесс раздельного сбора вторичного сырья. Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии региона и регионального оператора «ООО Экоград-Н».

К участию приглашаются школы и детские сады Ростовской области и Таганрога. Участникам предлагается собрать как можно больше макулатуры: газеты, журналы, офисную бумагу, книги, листовки и разобранный картон. Также будет организован сбор пластиковых крышек.

Минимальный вес макулатуры для участия: 500 кг для школ и 200 кг для детских садов.

Сдать вторичное сырье можно до 14 ноября 2025 года. По итогам будут награждены самые активные участники. Следить за реализацией проекта можно на сайте donsbor.ru.

Собранная макулатура будет оплачена компаниями-заготовителями. Средства от переработки пластика пойдут на покупку корма для животных в городских приютах. В рамках проекта волонтеры проведут уроки экологической направленности в школах и детских садах. Чтобы подать заявку на проведение мероприятия, нужно связаться с куратором проекта.

Все учреждения-участники получат благодарственные письма и почетные грамоты. Самые активные — призы от партнеров.

«Более 350 учреждений из 60 муниципалитетов уже присоединились к проекту. В прошлом сезоне 152 000 семей Ростовской области приняли участие в раздельном сборе вторичного сырья», — сообщают организаторы акции.

Для участия в проекте отправьте заявку на электронную почту azov_eka_new@bk.ru. Укажите наименование учреждения, адрес и ФИО ответственного за участие (телефон). Также можно оставить заявку по телефону 8-951-497-32-79 или на сайте donsbor.ru.

Фото: donsbor.ru