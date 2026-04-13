Сборная Таганрога заняла первое место на фестивале ГТО для лиц старшего возраста

Команда Таганрога стала лучшей на региональном фестивале ГТО для старшего поколения, который состоялся 11 апреля в Ростове-на-Дону. В состязаниях приняли участие 16 сборных со всей Ростовской области.  

Таганрогская команда уверенно выиграла общекомандный зачет. В личном первенстве ее представители завоевали несколько наград в разных возрастных категориях. В 14-й ступени серебро взяла Любовь Бычкова. В 15-й ступени золото у Юрия Скачкова, а бронза — у Наталии Соловей. В 16-й ступени первой стала Лариса Волгина. В 17-й ступени серебряным призером оказался Виктор Федоров, а в 18-й ступени второе место заняла Елена Болоцкая.

Хорошие результаты также продемонстрировали Сергей Гриднев, Ирина Кнороз, Владимир Коржик и Сергей Карпеев. Фестиваль «ГТО дарит здоровье» проводится для популяризации физической активности среди людей старшего возраста.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

