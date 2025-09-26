Сборная Таганрога примет участие в финальных соревнованиях Спартакиады Дона среди трудящихся

Таганрожцы выступят в 11 видах спорта.

С 27 по 28 сентября в Ростове-на-Дону пройдут финальные соревнования Спартакиады Дона среди трудящихся 2025 года. Таганрог будет представлен на соревнованиях в 11 видах спорта: мини-футбол, волейбол (мужские и женские команды) легкая атлетика, гиревой спорт, дартс, плавание, рыболовный спорт, среди спортивных семейных команд, уличный баскетбол, шахматы и шашки (в том числе для инвалидов), настольный теннис.

Спартакиада Дона — отборочный этап для формирования сборных команд для участия во Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, сообщили в областном минспорта.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»