Главная » Новости Таганрога

Сборная Таганрога примет участие в финальных соревнованиях Спартакиады Дона среди трудящихся

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Таганрожцы выступят в 11 видах спорта.

Новости Таганрога

С 27 по 28 сентября в Ростове-на-Дону пройдут финальные соревнования Спартакиады Дона среди трудящихся 2025 года. Таганрог будет представлен на соревнованиях в 11 видах спорта: мини-футбол, волейбол (мужские и женские команды) легкая атлетика, гиревой спорт, дартс, плавание, рыболовный спорт, среди спортивных семейных команд, уличный баскетбол, шахматы и шашки (в том числе для инвалидов), настольный теннис.

Спартакиада Дона — отборочный этап для формирования сборных команд для участия во Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, сообщили в областном минспорта.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Спартакиада Дона спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru