Сборная России завоевала еще два золота на Паралимпиаде-2026

В гонке с раздельным стартом на 10 км у мужчин золотую медаль принес лыжник Иван Голубков.

У спортсмена врождённая патология нижних конечностей. В детстве он жил в психоневрологическом интернате, но позже нашёл себя в спорте и смог добиться больших успехов.

У женщин на этой же дистанции победу одержала Анастасия Багиян. Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. Отметим, для Анастасии это уже вторая победа на Паралимпиаде-2026.

Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.

Фото: страница Вконтакте Олимпийского комитета России