В Ростовской области 322 самозанятых подали заявления на больничные выплаты с 2026 года.

С 2026 года самозанятые жители Ростовской области и Таганрога получили возможность оформлять оплачиваемые больничные листы. Для этого необходимо зарегистрироваться в отделении Соцфонда по региону и начать уплачивать ежемесячные страховые взносы.

Подать заявление о добровольном вступлении в систему обязательного социального страхования можно через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или непосредственно в клиентских службах отделения СФР.

Участник программы выбирает страховую сумму — 35 000 или 50 000 рублей, — которая определяет размер будущих выплат. Этот выбор фиксируется в заявлении.

«Размер взносов составляет 3,84% от выбранной годовой суммы пособия. Оплатить их можно единовременно — 16 128 или 23 040 рублей за год — либо ежемесячными платежами по 1 344 или 1 920 рублей соответственно», — пояснили в отделении Социального фонда России по Ростовской области.

С начала 2026 года заявления на оформление больничных выплат подали уже 322 самозанятых жителя региона. Большинство из них выбрало более высокий страховой тариф, что впоследствии увеличит размер выплат в случае болезни. При повышении федерального МРОТ страховые суммы будут индексироваться пропорционально.

Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает через шесть месяцев после полной уплаты взносов — независимо от того, вносились они разово или помесячно. Конкретный размер выплаты зависит от длительности участия в программе и своевременности внесения платежей. О возникновении права и назначении выплат самозанятых информирует отделение СФР.

Изменить выбранную изначально страховую сумму можно не ранее чем через 12 календарных месяцев непрерывной уплаты взносов. Например, самозанятый, выбравший в январе 2026 года сумму в 35 000 рублей, сможет перейти на более высокий тариф только в январе 2027 года.

Важно отметить, что нововведение касается исключительно выплат по временной нетрудоспособности и не распространяется на пособия, связанные с беременностью, родами и уходом за ребенком.

