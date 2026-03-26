С территории балки Малая Черепаха в Таганроге вывезли опасные отходы и поваленные деревья

В Таганроге вывезли 10 кубометров мусора в ходе расчистки балки Малая Черепаха.

В Таганроге продолжается расчистка балки Малая Черепаха. Работы, направленные на улучшение экологической обстановки и предотвращение подтоплений, ведутся в плановом режиме.

25 марта коммунальная служба очищала участок, расположенный между улицами Дзержинского, М. Горького, Сакко и Ванцетти. С территории уже вывезено 10 кубометров разнообразных отходов. Среди них — бытовой мусор, пластик, стекло, а также особо опасные для природы автомобильные покрышки.

Отдельной проблемой являются поваленные деревья и ветки, которые накапливаются в русле и мешают естественному стоку воды, повышая риски подтоплений в паводковый период. Этот мусор также был убран и вывезен.

«Балка Малая Черепаха является важным природным объектом для города. Призываем жителей к более ответственному отношению к окружающей среде и напоминаем, что поддержание чистоты в таких зонах — общая задача», — обратились к горожанам сотрудники МКУ «Благоустройство».

Фото: МКУ «Благоустройство»