Главная » Город

С территории балки Малая Черепаха в Таганроге вывезли опасные отходы и поваленные деревья

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

В Таганроге вывезли 10 кубометров мусора в ходе расчистки балки Малая Черепаха.

В Таганроге продолжается расчистка балки Малая Черепаха. Работы, направленные на улучшение экологической обстановки и предотвращение подтоплений, ведутся в плановом режиме.

25 марта коммунальная служба очищала участок, расположенный между улицами Дзержинского, М. Горького, Сакко и Ванцетти. С территории уже вывезено 10 кубометров разнообразных отходов. Среди них — бытовой мусор, пластик, стекло, а также особо опасные для природы автомобильные покрышки.

Отдельной проблемой являются поваленные деревья и ветки, которые накапливаются в русле и мешают естественному стоку воды, повышая риски подтоплений в паводковый период. Этот мусор также был убран и вывезен.

«Балка Малая Черепаха является важным природным объектом для города. Призываем жителей к более ответственному отношению к окружающей среде и напоминаем, что поддержание чистоты в таких зонах — общая задача», — обратились к горожанам сотрудники МКУ «Благоустройство».

Фото: МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

балка Малая Черепаха МКУ "Благоустройство" новости Таганрог уборка города
Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru