Жители Таганрога воспользовались онлайн-сервисом для решения проблемы с благоустройством в центре города

Спиленные ветки после их обращения были оперативно убраны.

Жители Таганрога сообщили о скоплении спиленных веток на газоне в районе пересечения улицы Чехова и переулка А.Глушко, обратившись через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Сигнал был оперативно передан специалистами МКУ «Благоустройство г. Таганрог». В результате проведенных работ скопившийся древесный мусор был своевременно вывезен с территории. Фотоотчет о проделанной работе учреждение разместила на своих ресурсах.

Подобное взаимодействие жителей с коммунальными службами через онлайн-сервис помогает оперативно устранять возникающие проблемы. В администрации Таганрога напомнили адрес Платформы обратной связи — clck.ru/3NYLvv.

Фото: МКУ «Благоустройство г.Таганрог»

