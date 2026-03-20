Жители Таганрога воспользовались онлайн-сервисом для решения проблемы с благоустройством в центре города

Жители Таганрога сообщили о скоплении спиленных веток на газоне в районе пересечения улицы Чехова и переулка А.Глушко, обратившись через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Сигнал был оперативно передан специалистами МКУ «Благоустройство г. Таганрог». В результате проведенных работ скопившийся древесный мусор был своевременно вывезен с территории. Фотоотчет о проделанной работе учреждение разместила на своих ресурсах.
Подобное взаимодействие жителей с коммунальными службами через онлайн-сервис помогает оперативно устранять возникающие проблемы. В администрации Таганрога напомнили адрес Платформы обратной связи — clck.ru/3NYLvv.
Фото: МКУ «Благоустройство г.Таганрог»
