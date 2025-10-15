С начала года спасатели Таганрога более 1700 раз выезжали на помощь

Главная » Город

В Таганроге специалисты поисково-спасательного подразделения МКУ «Управление защиты от ЧС» с начала года 1755 выезжали на помощь горожанам. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.  

Каждый выезд спасателей сопровождается необходимостью быстро реагировать и принимать важные решения, поскольку речь идет о помощи людям и взаимодействии с другими экстренными службами в различных сложных ситуациях.

По словам Светланы Камбуловой, подготовленность сотрудников спасательной службы достигается благодаря систематической работе над улучшением профессиональных навыков и оптимизации рабочего процесса.

Кроме того, за девять месяцев текущего года более 277,6 тысяч сообщений поступило на пульт оперативной службы ЕДДС «112». Ежедневно операторы обрабатывают более 1000 обращений жителей Таганрога.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

выезды новости спасатели Таганрог Управление защиты от ЧС
