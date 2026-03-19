С историей часовых традиций России можно познакомиться в музее Таганрога

Новая тематическая выставка «Солнце, песок и кукушка. Часовые традиции России», начавшая свою работу в музее И.Д. Василенко, предлагает посетителям увлекательное путешествие сквозь время и культуру.

Выставочная экспозиция представляет собой калейдоскоп старинных часов, живописных полотен о Донском крае, этнических статуэток и рисунков, объединённых общей темой – временем. В качестве экспонатов выступили предметы из фондов Таганрогского музея-заповедника и из частных коллекций, творческие работы юных художников.

Открывая выставку, заведующая музеем Олеся Жирнова процитировала Антона Павловича Чехова:

«Для ощущения счастья обыкновенно требуется столько времени, сколько его нужно, чтобы завести часы». Эти слова не случайны, ведь Иван Дмитриевич Василенко, чьё имя носит музей, безгранично любил Чехова и Таганрог. Для него Антон Павлович был примером для подражания, а Таганрог – городом, куда всегда хотелось вернуться».

Особое место в сердце Василенко занимали Солнечные часы, ставшие для него символом Таганрога. В годы Великой Отечественной войны, в эвакуации на Кавказе, в минуты душевной боли от потери сына и тревоги за родных писатель вспоминал родной берег моря, Каменную лестницу и Солнечные часы на её вершине. Именно им посвящена его повесть «Солнечные часы», рассказывающая историю о мастерах часовых дел, отце и сыне, совершивших гражданский подвиг.

На выставке представлено ещё одно произведение Василенко – детективная повесть «Часы Мериме». В ней карманные часы становятся символом обмана и вероломства, отсылая читателя к знаменитой «Кармен» Мериме. Обе книги – «Солнечные часы» и «Часы Мериме» – занимают почётное место в экспозиции, подчёркивая глубокую связь писателя с темой времени и его многогранными проявлениями.

Историки утверждают, что «каждый народ привнёс в историю Таганрога свою лепту – в музыку, живопись, театральное искусство, инженерное искусство, в науку, в архитектуру, в литературу…». И, как добавляют организаторы выставки, «и в часовое дело в том числе». На выставке представлено несколько интересных видов часов с кукушкой, одни из которых когда-то принадлежали семье Ивана Дмитриевича Василенко. Эти часы, как и все остальные экспонаты, отражают уровень развития технологий и культурные предпочтения эпохи, выполняя историческую, декоративную и символическую функции.

Но главное, часы отсчитывают время и идут только вперёд, и лишь искусство останавливает мгновения и хранит память…

Первыми посетителями выставки стали студенты Таганрогского авиационного колледжа имени В.М. Петлякова, художники – участники проекта «Пленэры «В_Таганроге», представители детского сада №84 во главе с заведующей Анной Маркидоновой и сотрудники Таганрогского музея-заповедника.

Выставка «Солнце, песок и кукушка» будет работать в музее И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88) до конца декабря 2026 года.

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника