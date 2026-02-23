С Днем защитника Отечества, Таганрог!

Уважаемые военнослужащие, ветераны, участники СВО! Дорогие таганрожцы! Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник, ставший символом мужества, стойкости и патриотизма, мы встречаем с особым чувством гордости за всех защитников нашей страны на всех этапах ее истории. В нем собраны непреходящие ценности российского народа, память о бессмертных подвигах наших предков, богатые и славные ратные традиции – все то, что объединяет нас во имя общих целей и олицетворяет неразрывную связь поколений.

Во все времена воины России самоотверженно сражались за свои семьи, за родную землю, за наше будущее. Они бесстрашно боролись с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, отстаивали независимость и национальные интересы нашей страны в локальных войнах и конфликтах, а сегодня они с честью выполняют воинский долг в ходе специальной военной операции. Мы благодарны каждому, кто, не жалея себя, стоял и стоит на страже Отечества, проявляя беспримерный героизм и безграничную любовь к Родине. И сегодня мы с уверенностью можем сказать – у нас сильная страна, несокрушимая армия и надежные защитники, которыми мы гордимся!

Мирное небо над головой, стабильность и спокойствие – это безусловные ценности для каждого из нас. Поэтому сегодняшний праздник так значим для всех граждан нашей страны – кто служит поддержкой и опорой своей семье, кто оберегает мир и покой в своем доме, кто повседневным трудом укрепляет величие России и вносит свой вклад в ее будущее.

Мы желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и стойкости в любых жизненных ситуациях! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, а дома – теплом семейного очага и благополучием. С праздником!

Светлана КАМБУЛОВА – глава города Таганрога, Роман КОРЯКИН – председатель Городской Думы.

Фото: пресс-служба Городской Думы Таганрога