С 27 ноября в Таганроге возобновят движение трамваев по улице Инструментальной

Пока движение будет возобновлено в тестовом режиме.

Напомним, 25 ноября в результате атаки БПЛА в Таганроге была повреждена контактная сеть и трамвайные рельсы на улице Инструментальной. Движение трамваев пяти маршрутов на данный момент осуществляется до остановки «Депо». Ремонтные работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры завершаются.

«С 27 ноября запускается опытная эксплуатация маршрутов, которые были временно сокращены. В тестовом режиме возобновляем движение трамваев №№ 1, 4, 6, 8, 9 по их полноценным маршрутам», — сообщает «Таганрогский трамвай».

Уточняется, что часть информационных пилонов на остановках пока находится на восстановлении и временно не функционирует. Поэтому с 27 ноября актуальную информацию о времени прибытия трамваев в режиме реального времени можно отслеживать на официальном сайте проекта.

«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!», — обратился к пассажирам «Таганрогский трамвай».

Фото: Telegram-канал «Таганрогского трамвая»

