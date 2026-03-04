Главная » Город

В Таганроге начался сезон уборки, но вывозить ветки на контейнерные площадки теперь запрещено

Штрафы за нарушение правил вывоза растительных отходов могут достигать 250 тысяч рублей.

Город

С приходом весны жители Таганрога, особенно владельцы частных домов, активно приступают к уборке территорий, включая обрезку деревьев и кустарников. В этой связи глава города Светлана Камбулова напомнила о существенных изменениях в законодательстве, регулирующем обращение с отходами.

С 1 сентября 2025 года в России действуют обновленные Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), утвержденные Постановлением Правительства РФ № 293 от 7 марта 2025 года.

«Нововведения устанавливают более строгие требования, а ключевым изменением стал прямой запрет на размещение растительных отходов в местах накопления ТКО», — отметила Светлана Камбулова.

Согласно правилам, в контейнеры и на контейнерные площадки запрещено выбрасывать ветки, древесные остатки, листву, скошенную траву, обрезки кустарников и другие отходы, образующиеся при уходе за зелеными насаждениями или во время субботников.

Контейнерные площадки предназначены исключительно для бытовых отходов, а растительные остатки к ТКО не относятся. Их размещение приводит к переполнению мусоросборников, создает завалы и затрудняет работу спецтехники.

Крупные объемы таких отходов необходимо передавать на вывоз по отдельному договору специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию. Сотрудничество с нелицензированными «серыми» возчиками чревато тем, что мусор может оказаться в лесополосе или на другой несанкционированной свалке.

За нарушение новых требований предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей.

«Соблюдение этих правил позволит поддерживать чистоту и порядок в городе, а также избежать ненужных финансовых потерь», — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова.

Фото МКУ «Благоустройство» из архива

