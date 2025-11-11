С 10 ноября в России действует тестовый режим блокировки мобильных номеров

В России с 10 ноября начал действовать тестовый режим блокировки сим-карт для граждан, возвращающихся из-за границы. Инициатива реализована операторами связи по требованию регуляторов в целях повышения безопасности и защиты от беспилотников, сообщает Минцифры РФ.

При пересечении границы сим-карта временно лишается доступа к мобильному интернету и сервису смс до момента подтверждения, что она используется человеком, а не встроена в аппаратуру беспилотника. Для владельцев российских сим-карт предусмотрен 24-часовой «период охлаждения», который активируется, если устройство не проявляло активность в течение 72 часов после возвращения из международного роуминга.

О факте блокировки абонент уведомляется смс-сообщением от оператора, где указаны способы снятия ограничений. Разблокировка возможна двумя способами: авторизацией по капче по направленной оператором ссылке или через обращение в колл-центр с прохождением идентификации по телефону. Подробную информацию о процедуре можно получить у своего оператора связи.

Нововведение направлено на обеспечение безопасности, поскольку сим-карты с мобильным интернетом могут использоваться в аппаратуре вражеских беспилотников для навигации. Временные блокировки призваны усилить защиту от подобных угроз.

