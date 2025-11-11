Главная » #В стране

С 10 ноября в России действует тестовый режим блокировки мобильных номеров

На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

В России с 10 ноября начал действовать тестовый режим блокировки сим-карт для граждан, возвращающихся из-за границы. Инициатива реализована операторами связи по требованию регуляторов в целях повышения безопасности и защиты от беспилотников, сообщает Минцифры РФ.

#В стране

При пересечении границы сим-карта временно лишается доступа к мобильному интернету и сервису смс до момента подтверждения, что она используется человеком, а не встроена в аппаратуру беспилотника. Для владельцев российских сим-карт предусмотрен 24-часовой «период охлаждения», который активируется, если устройство не проявляло активность в течение 72 часов после возвращения из международного роуминга.

О факте блокировки абонент уведомляется смс-сообщением от оператора, где указаны способы снятия ограничений. Разблокировка возможна двумя способами: авторизацией по капче по направленной оператором ссылке или через обращение в колл-центр с прохождением идентификации по телефону. Подробную информацию о процедуре можно получить у своего оператора связи.

Нововведение направлено на обеспечение безопасности, поскольку сим-карты с мобильным интернетом могут использоваться в аппаратуре вражеских беспилотников для навигации. Временные блокировки призваны усилить защиту от подобных угроз.

Изображение от creativeart на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность БПЛА мобильная связь новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru