С 1 июня в Таганроге официально стартует купальный сезон

Постановление о купальном сезоне на территории муниципального образования «Город Таганрог» в 2026 году подписала глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге он официально стартует 1 июня и продлится до 15 сентября. Для приема отдыхающих готовятся два муниципальных пляжа — Центральный и Приморский.

«Мы сделаем все, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным», — отметила глава Таганрога.

Для открытия купального сезона выполнен полный комплекс необходимых мероприятий: проведено обследование и очистка морского дна, выполнена санитарно‑эпидемиологическая экспертиза воды.

Центральный пляж уже получил положительное заключение Роспотребнадзора. Здесь работают душевые, раздевалки, туалеты и питьевые фонтаны; создана дополнительная зеленая зона отдыха — высажено 7 быстрорастущих деревьев с пышной кроной; оборудованы медицинские пункты и посты спасателей; специалисты прошли подготовку и укомплектованы всем необходимым для оказания первой помощи. Спасатели и медперсонал приступили к дежурству с 18 мая.

На Приморском пляже все подготовительные работы будут завершены к 1 июня. До конца следующей недели запланирован завоз песка на оба пляжа.

«Отдельно поставила задачу организовать ежедневную уборку территорий пляжей. Посетители не должны отдыхать среди мусорных куч. Конечно, чистота зависит и от каждого из нас. Прошу не оставлять мусор за собой, пользоваться урнами и контейнерами для ТКО. 1 июня лично побываю на всех пляжах, чтобы убедиться: все работы выполнены в полном объеме», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Официальное время работы пляжей — с 9:00 до 20:00.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой