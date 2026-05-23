Главная » Город

С 1 июня в Таганроге официально стартует купальный сезон

На чтение 2 мин Просмотров 142 Опубликовано

Постановление о купальном сезоне на территории муниципального образования «Город Таганрог» в 2026 году подписала глава города Светлана Камбулова.

Город

В Таганроге он официально стартует 1 июня и продлится до 15 сентября. Для приема отдыхающих готовятся два муниципальных пляжа — Центральный и Приморский.

«Мы сделаем все, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным», — отметила глава Таганрога.

Для открытия купального сезона выполнен полный комплекс необходимых мероприятий: проведено обследование и очистка морского дна, выполнена санитарно‑эпидемиологическая экспертиза воды.

Центральный пляж уже получил положительное заключение Роспотребнадзора. Здесь работают душевые, раздевалки, туалеты и питьевые фонтаны; создана дополнительная зеленая зона отдыха — высажено 7 быстрорастущих деревьев с пышной кроной; оборудованы медицинские пункты и посты спасателей; специалисты прошли подготовку и укомплектованы всем необходимым для оказания первой помощи. Спасатели и медперсонал приступили к дежурству с 18 мая.

На Приморском пляже все подготовительные работы будут завершены к 1 июня. До конца следующей недели запланирован завоз песка на оба пляжа.

«Отдельно поставила задачу организовать ежедневную уборку территорий пляжей. Посетители не должны отдыхать среди мусорных куч. Конечно, чистота зависит и от каждого из нас. Прошу не оставлять мусор за собой, пользоваться урнами и контейнерами для ТКО. 1 июня лично побываю на всех пляжах, чтобы убедиться: все работы выполнены в полном объеме», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Официальное время работы пляжей — с 9:00 до 20:00.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

купальный сезон лето отдых пляжи Светлана Камбулова
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru