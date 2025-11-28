С 1 декабря в Таганроге стартует регистрация на ЕГЭ-2026

Подать заявления будущие выпускники смогут с 1 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года включительно.

Планируется, что досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. Начало основного периода не ранее 1 июня позволит школам организовать последние звонки и провести полноценную подготовку к экзаменам.

«Расписание проведения экзаменов единое для всех субъектов, приказы об его утверждении сейчас проходят процедуру регистрации в Минюсте», — приводит donland.ru комментарий заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева.

Выпускникам текущего года необходимо подать заявления в своих школах, тогда как выпускники прошлых лет, студенты колледжей и обучающиеся за рубежом должны обращаться в специальные пункты регистрации. Для этого потребуются паспорт, документ об образовании и СНИЛС. Если документ об образовании составлен на иностранном языке, необходим его заверенный перевод.

Обязательными для сдачи остаются русский язык и математика, причем математику можно выбрать базового или профильного уровня. Остальные предметы выпускники выбирают самостоятельно в зависимости от своих планов на дальнейшее образование.

Отметим, что для помощи в подготовке Рособрнадзор запускает серию видеоконсультаций «ЕГЭ на все 100!» с участием ведущих педагогов страны. В рамках проекта будут рассмотрены особенности экзаменов, даны практические рекомендации и разобраны типовые задания. Видеоматериалы доступны на платформах «ВКонтакте» и Rutube.

Напомним, по итогам ЕГЭ-2025 17 таганрогских одиннадцатиклассников получили на экзаменах максимальные 100 баллов.

Фото: donland.ru