Руководитель «Союза десантников Таганрога» стал лауреатом премии «Общественное признание»

Таганрожец Александр Сетьков, руководитель Региональной общественной организацией ветеранов военной службы «Союз десантников Таганрога», стал лауреатом XIII премии «Общественное признание» в номинации «Эхо войны. Герои рядом».

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Общественное признание» — масштабный проект, организованный Общественной палатой Ростовской области. На протяжении многих лет он выявляет людей и организации, вносящих значимый вклад в гражданско-патриотическое воспитание на Дону.

Номинация, в которой победил руководитель таганрогских ветеранов-десантников, направлена на поддержку тех, кто на постоянной основе занимается передачей живого опыта подрастающему поколению. Как отмечают организаторы, за этой категорией стоит важная идея интеграции ветеранов боевых действий и участников СВО в образовательный процесс.

«Союз десантников Таганрога», объединяющий ветеранов ВДВ, давно известен в регионе своей деятельностью, выходящей за рамки традиционного ветеранского сообщества. Организация проводит уроки мужества, встречи молодежи с участниками боевых действий и другие военно-патриотические мероприятия, делая эту работу не эпизодической, а постоянной», — рассказала Светлана Камбулова.

Возглавляющий организацию Александр Сетьков сумел выстроить системный подход, основанный на принципе «герои — рядом». Философия живого, личного общения ветеранов с молодежью полностью совпала с миссией конкурсной номинации, что и предопределило победу.

В качестве творческого задания до июля 2026 года ветеранам предстоит подготовить тематический фильм о своей деятельности, который должен стать полноценным документальным высказыванием. Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса запланирована на сентябрь 2026 года в Ростове-на-Дону.

Фото: Союз десантников Таганрога из архива