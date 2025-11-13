Главная » Новости Ростовской области

Ростовская область стала лидером России по выпуску бочковых солений

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Ростовская область стала лидером России по производству овощных консервов кратковременного хранения. Речь идет о бочковых соленьях, маринованных овощах и грибах, морской капусте и салатах по-корейски.

Новости Ростовской области

Согласно информации министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, за девять месяцев 2025 года в области произвели 13,9 тысячи тонн такой продукции. Этот показатель на 14,2% превысил результаты аналогичного периода прошлого года. Такие цифры приводит официальный портал донского правительства.

«Доля Ростовской области в общероссийском объеме производства составляет 34,7% — каждую третью банку в стране делают у нас», — подчеркивают в аграрном ведомстве.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря работе ведущих предприятий отрасли. Среди них ООО «Аграм-Юг» из Багаевского района, ООО «Алые паруса» из Мясниковского района и СПСК «Донские овощи» из Октябрьского района.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области аграрии выращивают сливовые сады.

Фото: donland.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здоровое питание новости АПК Ростовская область сельское хозяйство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru