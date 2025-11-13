Ростовская область стала лидером России по выпуску бочковых солений

Ростовская область стала лидером России по производству овощных консервов кратковременного хранения. Речь идет о бочковых соленьях, маринованных овощах и грибах, морской капусте и салатах по-корейски.

Согласно информации министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, за девять месяцев 2025 года в области произвели 13,9 тысячи тонн такой продукции. Этот показатель на 14,2% превысил результаты аналогичного периода прошлого года. Такие цифры приводит официальный портал донского правительства.

«Доля Ростовской области в общероссийском объеме производства составляет 34,7% — каждую третью банку в стране делают у нас», — подчеркивают в аграрном ведомстве.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря работе ведущих предприятий отрасли. Среди них ООО «Аграм-Юг» из Багаевского района, ООО «Алые паруса» из Мясниковского района и СПСК «Донские овощи» из Октябрьского района.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области аграрии выращивают сливовые сады.

Фото: donland.ru