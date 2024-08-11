В Ростовской области сельхозпроизводитель выращивает сливовые сады, а из полученного урожая производит чернослив. Инвестпроект реализуется на площадке ООО «Дары садов» в Цимлянском районе, где на днях побывал заместитель донского губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

По словам руководителя агрокомпании Александра Подгорного, первые саженцы были завезены и высажены еще в 2016 году. Тогда и началась реализация инновационного для Ростовской области проекта, который был включен в «100 губернаторских инвестиционных проектов».

В минувшем году завершился первый этап, было высажено более 183 тысяч саженцев сливы домашней на площади 220 гектаров, а также введен в эксплуатацию цех по производству чернослива производительностью 1000 тонн в год на базе смежного предприятия ООО «Дон Агро». Объём инвестиций за это время составил 356 млн рублей.

В текущем году предприятие начало второй этап реализации инвестпроекта. Запланирована высадка 6000 саженцев сливы на шести гектарах, уже ведется строительство фруктохранилища-холодильника, будут приобретены техника и оборудование. Планируемый объем инвестиций составит 200 млн рублей.

Фото donland.ru