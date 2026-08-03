Взял покататься, а потом продал прохожему: в Ростове полицейские раскрыли кражу велосипеда

Задержанный уже имеет судимость за подобное преступление.

В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда, причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей.

В дежурную часть Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону обратился 48-летний местный житель с заявлением о хищении принадлежащего ему велосипеда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний ростовчанин, ранее судимый за аналогичное преступление.

Как выяснили полицейские, злоумышленник проходил мимо и обратил внимание на оставленный без присмотра велосипед. Он решил прокатиться на нем, однако после поездки не вернул имущество владельцу, а продал транспортное средство встречному прохожему за 10 тысяч рублей. Вырученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды. Сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В качестве меры пресечения ему избран домашний арест.

Фото: ГУ МВД по РО