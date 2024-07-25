Обеспечение безопасной, надежной, эффективной и устойчивой работы атомных энергоблоков — приоритет для электроэнергетического дивизиона Росатома.

Энергоблок №3 Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») введён в работу после завершения мероприятий в рамках планово-предупредительного ремонта. Он стартовал 22 июня и завершился на 1,5 суток ранее установленного годовым графиком срока. 23 июля в 17.00 энергоблок №3 был включен в сеть и по регламенту выведен на номинальный уровень мощности.

«Все запланированные работы, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, выполнены в полном объеме», — сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

24 июля энергоблок №2 в соответствии с поданной ранее и согласованной заявкой отключен от сети для проведения планового капитального ремонта с элементами модернизации. В ходе него запланированы капитальный ремонт реакторной установки (РУ) (с полной выгрузкой топлива из активной зоны), ремонт основного оборудования РУ, капитальный ремонт цилиндра высокого давления турбоагрегата, капремонт генератора (с выводом ротора), ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности.

Напомним, что планово-предупредительный ремонт (ППР) — это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Этот ППР станет третьим в ремонтной кампании 2024 года, которая завершится в феврале 2025 года ремонтом энергоблока №1.

В настоящее время энергоблоки №1, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Фото предоставлено Ростовской АЭС