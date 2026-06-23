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QR-код вместо карты: на Дону тестируют новый способ оплаты проезда в транспорте

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В Ростовской области запустили пилотный проект по оплате проезда в автобусах с помощью QR-кода.

Новости Ростовской области

С 22 июня 2026 года пассажиры междугороднего маршрута № 85А «Ростов-на-Дону — ТЦ «МЕГА» могут оплачивать проезд бесконтактно через Систему быстрых платежей (СБП), информирует официальный портал донского правительства.

Инициаторами проекта выступили ООО «АРПС», ПАО «ВТБ» и АО «НСПК» при поддержке Минтранса Ростовской области. Специализированный программный модуль «Автоматизированная система оплаты проезда с использованием универсального платежного кода» был разработан и прошел все необходимые проверки.

В автобусах, следующих по маршруту №85А, установлены информационные таблички с QR-кодом. Оплата проезда осуществляется моментально: достаточно отсканировать код с помощью мобильного приложения любого банка, поддерживающего систему быстрых платежей (СБП). Это позволяет избежать использования наличных денег или банковских карт.

«Переход на бесконтактные способы оплаты проезда с применением QR-кодов в рамках Системы быстрых платежей — это логичное продолжение развития транспортной системы. Такой подход не только улучшает условия для пассажиров, но и входит в широкий спектр цифровых изменений, активно внедряемых в транспортной сфере», — отметила заместитель губернатора – министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

По результатам тестирования маршрута №85А специалисты определят, можно ли распространить систему на другие городские маршруты. Разработчики готовы к быстрому внедрению сервиса на новых направлениях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге отменят автобусы №№ 34 и 35 из-за дублирования маршрутов и электробус № 2-Т из-за низкого пассажиропотока.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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