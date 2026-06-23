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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града

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ГУ МЧС России по Ростовской области выпустило штормовое предупреждение: в ближайшие часы в регионе прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.

#Погода

По информации Ростгидромета, с 16–17 часов 23 июня и до конца суток местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20–23 м/с.

В связи с ухудшением погоды возможны обрывы линий электропередачи и связи, сбои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также систем жизнеобеспечения. Не исключены проблемы с дренажными и ливневыми системами, подтопление низин, где нет естественного оттока воды.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными на улице, не приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным щитам и витринам. В случае нештатной ситуации необходимо звонить по номеру «112».

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда

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