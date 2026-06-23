На Цимлянском водохранилище спасли двух 15-летних подростков на сдувающемся матрасе, которых стало уносить от берега

Их крики о помощи услышала одна из отдыхающих и вызвала спасателей.

Утром 23 июня на Цимлянском водохранилище едва не произошла трагедия. Подробности рассказали в ДПЧС РО. Двое 15-летних подростков отправились плавать на надувном матрасе, но сильные порывы ветра отнесли их далеко от берега. В какой-то момент матрас начал сдуваться, и ситуация стала угрожающей.

К счастью, женщина, отдыхавшая неподалеку, услышала крики о помощи и сразу же вызвала спасателей. Сотрудники Цимлянского подразделения оперативно прибыли на место, подобрали подростков на катер и благополучно доставили их на берег.

Фото: ДПЧС РО