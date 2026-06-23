Погиб 2-летний малыш, который выпал из окна 7-го этажа многоквартирного дома в Ростове

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа на улице Народного ополчения. Трагедия произошла сегодня, 23 июня: ребенок остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник в спальне и, опершись на москитную сетку, не выдержавшую его вес, выпал наружу. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и соседей. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, чтобы восстановить точную картину случившегося. Следственный отдел по Ленинскому району Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: magnific (для иллюстрации)