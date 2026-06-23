В Ростовской области возбуждено уголовное дело после гибели 3-летнего ребенка в аквапарке

В Батайске следователи выясняют обстоятельства гибели 3-летнего мальчика в аквапарке.

Трагедия произошла 23 июня 2026 года: ребенок утонул во время купания в открытом бассейне на территории развлекательного комплекса.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщает донской Следком.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Параллельно прокуратура Ростовской области организовала собственную проверку соблюдения федерального законодательства. Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, по итогам проверочных мероприятий будут приняты меры реагирования.

Ранее мы сообщали о том, что погиб 2-летний малыш, который выпал из окна 7-го этажа многоквартирного дома в Ростове.

Фото: СУ СКР по Ростовской области