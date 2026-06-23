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РЖД назначила дополнительные поезда, следующие через Ростовскую область на юг

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Российские железные дороги расширяют маршрутную сеть на южные курорты. Для удобства пассажиров назначены дополнительные поезда в Анапу и Новороссийск, которые будут курсировать до конца сентября.

Новости Ростовской области

В расписании появились пять новых составов.

Поезд №155/156 (двухэтажный) Москва – Анапа отправляется из донской столицы в 21.53, прибывает в Анапу на следующий день в 05.55, курсирует ежедневно.

Поезд №275/276 ходит через день: со станции Первомайская в Ростове отправляется в 11.17, прибывает в Анапу в 22.02.

Ежедневные рейсы также выполняют поезда Москва – Анапа №563/564 (Миллерово – в 23.54, Анапа – на следующий день в 12.29) и №567/568 (Первомайская в 07.02, Анапа в 16.10).

Кроме того, назначен ежедневный поезд №233/234 Москва – Новороссийск с отправлением из Первомайской в 13.48 и прибытием в Новороссийск в 20.35.

В Ростовской области предусмотрены остановки на станциях Миллерово, Каменская, Лихая, Зверево, Новочеркасск, Первомайская, Ростов-Главный и другие.

«Все составы оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В штабных вагонах есть места для маломобильных пассажиров, а в ряде вагонов разрешен проезд с домашними животными», – сообщает РЖД.

Ранее мы сообщали о том, что с 18 июня отменен пассажирский поезд между Таганрогом и Керчью.

Фото: МАХ РЖД

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Таганрогская правда

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