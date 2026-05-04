Россельхознадзор выявил 100 нарушений с пестицидами в Ростовской области с начала 2026 года

Почти 40% нарушений с пестицидами в Ростовской области выявлено дистанционно через систему «Сатурн».

С начала 2026 года специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили в Ростовской области 100 нарушений в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами. Данные были получены в ходе анализа информации из системы «Сатурн» с начала года до конца апреля.

Мероприятия проводились без прямого контакта с контролируемыми лицами и были направлены на проверку соблюдения регламентов использования пестицидов и агрохимикатов при производстве сельхозпродукции, уточнили в ведомстве.

Так, 28 апреля в ходе мониторинга системы «Сатурн» было зафиксировано нарушение регламента применения пестицида. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель в марте-апреле 2026 года в Семикаракорском районе проводил наземную обработку пестицидами, не увязав это с планом применения.

За то, что предприниматель не разместил информацию о применении пестицидов в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»), ему было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также ему предложили принять меры для их соблюдения.

По состоянию на конец апреля сотрудники Россельхознадзора провели 38 плановых выездных проверок и более 100 наблюдений за соблюдением обязательных требований российского законодательства сельхозпредприятиями. В итоге было составлено 13 протоколов об административных правонарушениях и направлено 87 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Для разъяснения обязательных требований законодательства Управление организовало более 30 обязательных профилактических визитов. Кроме того, было проведено свыше 100 консультаций и около 1,4 тысячи информирований.

Фото 61.fsvps.gov.ru

