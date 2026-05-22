Россельхозцентр предупредил садоводов Ростовской области об активизации тли в мае

Филиал Россельхозцентра по Ростовской области предупредил садоводов о необходимости защитить сады от тли в мае. С наступлением устойчивого тепла активизируется этот вредитель, который может серьезно навредить будущему урожаю плодово-ягодных культур.

Тля относится к сосущим насекомым и представляет опасность для дачных и садовых хозяйств. Колонии высасывают клеточный сок из молодых побегов и верхних листьев, что вызывает задержку роста, деформацию и усыхание зеленой массы растений.

Специалисты выделяют два основных сопутствующих риска при заселении культур тлей. Во-первых, насекомое переносит вирусные инфекции, которые могут ослабить многолетние насаждения. Во-вторых, в процессе жизнедеятельности тля выделяет липкую медвяную росу (падь), которая способствует развитию сажистого грибка. Налет на листьях блокирует фотосинтез и естественное дыхание растения.

В отделе защиты растений регионального филиала «Россельхозцентра» отметили простой визуальный маркер, помогающий вовремя заметить проблему. Повышенная активность садовых муравьев на стволах и ветвях деревьев часто указывает на скрытые колонии тли на обратной стороне листьев.

«Между муравьями и тлей существует устойчивый природный симбиоз. Муравьи оберегают колонии тли ради получения сладкой пади, защищая вредителей от естественных хищников, например, божьих коровок. Поэтому оживленное движение муравьев по стволу куста или дерева — это прямой сигнал для садовода внимательно осмотреть обратную сторону листьев», — пояснили специалисты.

Садоводам напомнили, что любые защитные мероприятия должны быть взвешенными и безопасными для окружающей среды. Обработки инсектицидами рекомендуется проводить только при реальной необходимости, строго следуя инструкциям и правилам безопасности. На начальных стадиях, при небольшой численности вредителя, эффективны механические методы, например, смыв колоний струей воды, или применение биологических средств. При использовании специализированных препаратов важно соблюдать дозировки и сроки до сбора урожая.

