Главная » Новости Ростовской области

Россельхозцентр предупредил садоводов Ростовской области об активизации тли в мае

На чтение 2 мин Просмотров 61 Опубликовано

Филиал Россельхозцентра по Ростовской области предупредил садоводов о необходимости защитить сады от тли в мае. С наступлением устойчивого тепла активизируется этот вредитель, который может серьезно навредить будущему урожаю плодово-ягодных культур.

Новости Ростовской области

Тля относится к сосущим насекомым и представляет опасность для дачных и садовых хозяйств. Колонии высасывают клеточный сок из молодых побегов и верхних листьев, что вызывает задержку роста, деформацию и усыхание зеленой массы растений.

Специалисты выделяют два основных сопутствующих риска при заселении культур тлей. Во-первых, насекомое переносит вирусные инфекции, которые могут ослабить многолетние насаждения. Во-вторых, в процессе жизнедеятельности тля выделяет липкую медвяную росу (падь), которая способствует развитию сажистого грибка. Налет на листьях блокирует фотосинтез и естественное дыхание растения.

В отделе защиты растений регионального филиала «Россельхозцентра» отметили простой визуальный маркер, помогающий вовремя заметить проблему. Повышенная активность садовых муравьев на стволах и ветвях деревьев часто указывает на скрытые колонии тли на обратной стороне листьев.

«Между муравьями и тлей существует устойчивый природный симбиоз. Муравьи оберегают колонии тли ради получения сладкой пади, защищая вредителей от естественных хищников, например, божьих коровок. Поэтому оживленное движение муравьев по стволу куста или дерева — это прямой сигнал для садовода внимательно осмотреть обратную сторону листьев», — пояснили специалисты.

Садоводам напомнили, что любые защитные мероприятия должны быть взвешенными и безопасными для окружающей среды. Обработки инсектицидами рекомендуется проводить только при реальной необходимости, строго следуя инструкциям и правилам безопасности. На начальных стадиях, при небольшой численности вредителя, эффективны механические методы, например, смыв колоний струей воды, или применение биологических средств. При использовании специализированных препаратов важно соблюдать дозировки и сроки до сбора урожая.

Фото предоставлено филиалом Россельхозцентра по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

опасный вредитель полезные советы Россельхозцентр Ростовская область урожай
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru