Росавиация не подтвердила информацию об открытии ростовского аэропорта «Платов»

10 октября некоторые СМИ сообщили, что аэропорт «Платов» возобновляет работу с 26 октября, и на первом этапе будет отправлять шесть рейсов.

В Росавиации заявили, что эта информация не соответствует действительности, сообщают федеральные информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства. Аэропорт «Платов» остается закрытым по соображениям безопасности.

В случае изменений в режиме работы аэропорта Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно.

В феврале 2025 года в СМИ также проходила информация о возможном открытии «Платова» для рейсов гражданской авиации. Тогда эти сведения Росавиация также назвала недостоверными.

Напомним, с 11 сентября 2025 года возобновил работу аэропорт Краснодара «Пашковский», который запустил, в том числе и международные рейсы. В мае 2024 года аэропорт Элисты на юге России также начал работать, а в июле 2025 года рейсы гражданской авиации стал принимать аэропорт Геленджика.

Аэропорт «Платов» прекратил отправление гражданских рейсов с начала СВО. Помимо Ростова гражданские самолеты по-прежнему не принимают аэрогавани Анапы, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Белгорода.

