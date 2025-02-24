Информация о возобновлении полетов из аэропорта Платов оказалась фейком

Росавиация назвала «абсолютным фейком» информацию о предстоящем открытии для полетов аэропортов юга России.

В Сети стали распространяться публикации о возможном возобновлении полетов из аэропортов юга России. Сообщается, что воздушные гавани, закрытые еще в начале СВО, разместили объявления о наборе сотрудников и информацию о начале полетов. Некоторые СМИ сделали выводы, что это может быть связано с открытием аэропортов для полетов гражданских судов.

«Распространяемая в медиа информация о «срочной подготовке к открытию» временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, «сборе заявок на полеты» в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком», — прокомментировала ситуацию Росавиация на своих информационных ресурсах.

Уточняется, что в случае изменений в режиме работы указанных аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно.

Напомним, ростовский аэропорт Платов был закрыт 24 февраля 2022 года – в день начала СВО. На сегодняшний день гражданские полеты приостановлены в 10 воздушных гаванях – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Воронеже, Брянске, Курске, Белгороде, Липецке и Симферополе.

Единственным аэропортом, где гражданские авиаперевозки возобновили, стала воздушная гавань Элисты. Для полетов она открыта с мая 2024 года. На Черноморском побережье на сегодняшний день только аэропорт Сочи принимает гражданские самолеты.

Фото ВК «Аэропорт Платов»