«Азимут» открывает авиарейсы из аэропорта Краснодара в Турцию и Армению

Авиакомпания «Азимут» возобновляет полеты из базового аэропорта Краснодара «Пашковский» в Стамбул, Анталью и Ереван.

«С 17 сентября открываются рейсы в Стамбул, с 27 сентября — в Анталью, с 23 сентября — в Ереван», — сообщает авиаперевозчик.

Также пассажиры могут поменять авиабилеты с вылетом из Минеральных Вод или Сочи на аэропорт вылета в Краснодаре, без удержаний и сборов. Такая же опция доступна для пассажиров, прилетающих в эти города: по заявке аэропорт назначения может быть изменен на Краснодар.

Напомним, аэропорт Краснодара «Пашковский» стал третьим на юге России после Элисты и Геленджика, который возобновляет свою работу. Полеты гражданских воздушных судов будут выполняться ежедневно с 09.00 до 19.00. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

Об открытии ростовского аэропорта «Платов» информации нет. Помимо Ростова гражданские самолеты по-прежнему не принимают аэрогавани Анапы, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Белгорода.

