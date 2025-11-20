Рома Зверь откроет новое арт-пространство в здании бывшей чайной Таганрога

О событии, которое запланировано на 2026 год, группа «Звери» рассказала в своем Telegram-канале.

Новое арт-пространство в здании бывшей чайной «Русский чай» в центре Таганрога откроет лидер группы Рома Зверь.

«Мы с радостью сообщаем о значимом событии: в следующем году распахнёт свои двери арт-пространство, которое станет площадкой для молодых и опытных художников, а также для всех жителей города. Рома, известный своим творчеством и коллекционированием, давно мечтал создать место, где будет формироваться вдохновляющее сообщество, способствующее росту, развитию и рождению новых идей», — говорится в сообщении музыкантов.

Арт-пространство разместится в историческом здании на улице Петровской, 81, построенном в 1870 году. Местные жители знают его как заведение «Русский чай». Это уникальное место, где с купеческих времён работала чайная. Позже здесь была гостиница, в которой останавливался Антон Павлович Чехов и упомянул её в своей повести «Огни».

«Рома с особым трепетом относится к Чехову и ежегодно выпускает песню в день рождения писателя. Символично, что напротив нашего арт-пространства находятся театр и библиотека, носящие имя Чехова, — отметили в группе «Звери». — Мы надеемся, что это место станет излюбленным уголком для горожан и уютным центром культурной жизни Таганрога».

Поклонники Романа Билык (Ромы Зверя) с воодушевлением восприняли эту новость. В комментариях подписчики канала поблагодарили Романа за любовь к родном городу и написали, что «Таганрогу повезло, обязательно надо приехать туда с экскурсией».

Напомним, осенью прошлого года Рома Зверь и его музыканты провели в Таганроге несколько дней, снимая документальный фильм «Звери внутри».

Фото: Telegram-канал «Звери»