Робототехники Таганрога доказали свое лидерство на областных соревнованиях «Робофинист 2026»

Таганрогские робототехники из Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Умный кубик» приняли участие в областных соревнованиях по робототехнике «Робофинист 2026», которые прошли в Волгодонске.

Участники состязались в 11 различных дисциплинах. Таганрожцы приняли участие в пяти из них и в каждой заняли первые места. В частности Романычев Кирилл стал победителем в «Мини-сумо 10*10». Это сложная дисциплина, поскольку ширина и длина робота не должна превышать 10 сантиметров, а вес должен быть меньше 500 грамм. Робот победитель – результат комплексного подхода: использовались моторы от Lego Mindstorms, управление сделано на Ардуино, а передний отвал смоделирован и распечатан на 3D-принтере. Также Кирилл применил тактическую хитрость. Его робот был длиной 30 сантиметров, но так как высота не ограничена, робот стоял на спине и по команде «Старт» падал на поле.

Таганрогские команды очень ярко выступили в «Интеллектуальном сумо 15*15». В этой дисциплине разыгралась настоящая драма. Три команды из Таганрога вышли в четвертьфинал, две в полуфинал и одна — в финал. В финале Егор Селиверстов и его соперник выдали валидольную серию с семью ничьими, и только на восьмой запуск роботов определился победитель, которым стал Егор.

Еще одна интересная дисциплина – «Практическая олимпиада». Это формат соревнований «здесь и сейчас», в котором задание команды узнают не заранее, а в начале соревнований. В результате ребята из Таганрога заняли первое (Борис Абдулин и Филипп Шелухин) и четвертое место (Михаил Герасименко и Захар Бащук).

Одной из самых массовых стало робототехническое многоборье «Большое путешествие». Роботы должны проехать по линии с объездом кирпича, пройти лабиринт, заехать на горку и вытолкнуть банки из круга. Лучше всех с этим справились Софья Дытченкова и Ксения Кучерявая, которые, набрав 165 баллов из 200, стали первыми. Вторыми стали Иван Шалько и Дмитрий Власов, которые набрали всего на пять баллов меньше. Команды из Таганрога уже четвертый год подряд становятся победителями в этой дисциплине.

В старшей категории первое место с большим отрывом заняла команда в составе Анны Картавенко, Владимира Картавенко и Михаила Макарова. Участники смогли преодолеть инвертированную линию в двух направлениях и сделать захват центральной банки.

В результате 5 золотых и 1 серебряная медали едут в Таганрог. У Волгодонска — 4 золота, у Ростова-на-Дону – 2 золота. Поздравляем ребят и желаем побед на окружном этапе и всероссийском финале соревнований в Кронштадте.

Фото предоставлены ЦМИТ «Умный кубик»