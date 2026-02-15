Режим теплоснабжения в некоторых домах Таганрога временно изменился из-за работ на котельных

15 февраля в Таганроге проводятся работы на двух городских котельных, что временно повлияло на параметры теплоснабжения в отдельных районах, сообщает telegram-канал «ЖКХ под контролем».

На котельной по улице Ленина, 220 специалисты устраняют утечку на оборудовании, из-за чего режим подачи тепла был скорректирован. Работы там планируется завершить к 13.30.

Параллельно наладочные мероприятия проходят на котельной по адресу Заводская, 1. Эти работы, как поясняет источник, связаны с установившейся плюсовой температурой и необходимостью равномерного распределения нагрузки на оборудование в новых погодных условиях. Параметры теплоснабжения от этой котельной также временно изменены, а завершение работ ожидается к 12.30.

