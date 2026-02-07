Реставрация здания Таганрогского драматического театра: первый этап завершён

Жители города интересуются, какими темпами продвигается реставрация здания театра имени А.П. Чехова. Для Таганрога, который по праву считается культурной столицей юга России, вопрос актуальный. Мы адресовали его городской администрации.

Нам ответили: работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание театра», расположенного по адресу: ул. Петровская, 90, выполняются на основании разработанной проектной документации, прошедшей государственную и историко-культурную экспертизу, а также разрешения на выполнение работ Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Срок выполнения — с 22 мая 2025 года по 31 августа 2027 года. Контрактом предусмотрена реализация девяти этапов работ.

В 2025 году подрядчиком выполнялись работы первого этапа — усиление грунтов и укрепление фундаментов исторического здания методом инъектирования грунта. В настоящее время работа по закреплению грунтов и усилению исторического фундамента театра полностью завершена. Выполнено бурение 1980 скважин на определенную глубину, закачан укрепляющий цементно-песчаный раствор через инъекторы под давлением. Основной объем пришелся на внутренние помещения цокольного этажа. Работы на объекте выполняются в соответствии с графиком.

В текущем году запланирована реализация четырех этапов (до 1 декабря 2026 года). Подрядной организацией ведутся подготовительные мероприятия для восстановления уровня пола в подвальных помещениях (установка бортовой опалубки, отсыпка поверхности щебнем с последующим трамбованием, укладка гидроизоляционной пленки, армирование, заливка бетонной смеси). Запланированы работы по изменению расположения подблочных угловых балок, изменение размеров первой и второй рабочих галерей, изготовление и монтаж настила колосников, планшета сцены.

Одно из самых сложных инженерных решений — изготовление и монтаж поворотного круга сцены диаметром 10 метров. Также до декабря планируется выполнить реставрацию кровли и фасада здания, произвести замену оконных и дверных блоков, ремонт внутренних инженерных сетей.

Что касается работы театра в 2026 году, то последний спектакль текущего сезона состоится 8 февраля. В этом году труппу ждут масштабные гастрольные поездки.

«Таганрогские зрители смогут встретиться с любимыми артистами на сцене Городского дома культуры — он станет временной площадкой для нашей труппы. Зрители могут следить за афишей на официальном сайте театра. Несмотря на реконструкцию, наши артисты продолжат радовать поклонников театральным искусством на сцене ГДК», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

