Главная » #ЖКХ

Ремонт водовода в Таганроге и двух сельских районах идет по графику

На чтение 2 мин Просмотров 138 Опубликовано

На месте работ задействовано 4 бригады общим числом 23 человека и 7 единиц специализированной техники.

#ЖКХ

30 сентября «Водоканал» Таганрога продолжает ремонтные работы на Донском техническом водоводе. О том, что уже сделано, рассказала глава города Светлана Камбулова.

В течение последних суток на территории городских очистных сооружений выполнена замена путевого затвора диаметром 800 мм и участка трубопровода подачи воды на смеситель блока очистки диаметром 1200 мм.

В Мясниковском районе устранены повреждения на водоводе технической воды диаметром 1420 мм. На насосной станции произведены замена насосного агрегата и ремонт задвижки диаметром 600 мм.

В Неклиновском районе на водоводе технической воды диаметром 1420 мм отремонтированы воздухосборник и регулятор давления.

Сегодня продолжаются работы по переврезке нового участка водовода технической воды диаметром 1420 мм протяженностью 620 метров на территории городских очистных сооружений; замена затвора диаметром 1000 мм в камере дюкера на водоводе технической воды диаметром 1000 мм в Мясниковском районе.

Для их выполнения задействовано 4 бригады общим числом 23 человека и 7 единиц специализированной техники.

«Ремонт идет по графику. После выполнения всех работ планируется заполнение трубопровода водой и гидравлические испытания», — уточнила Светлана Камбулова.

Подвоз технической воды организован по заявкам. Заявки принимает аварийно-диспетчерская служба МУП «Управление «Водоканал» по телефону 8 (8634)31-94-38.

Ранее мы рассказывали, что ход ремонта Донвода в Таганроге находится на контроле у губернатора.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал нет воды ограничение водоснабжения ремонт водопровода Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru