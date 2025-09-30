На месте работ задействовано 4 бригады общим числом 23 человека и 7 единиц специализированной техники.

30 сентября «Водоканал» Таганрога продолжает ремонтные работы на Донском техническом водоводе. О том, что уже сделано, рассказала глава города Светлана Камбулова.

В течение последних суток на территории городских очистных сооружений выполнена замена путевого затвора диаметром 800 мм и участка трубопровода подачи воды на смеситель блока очистки диаметром 1200 мм.

В Мясниковском районе устранены повреждения на водоводе технической воды диаметром 1420 мм. На насосной станции произведены замена насосного агрегата и ремонт задвижки диаметром 600 мм.

В Неклиновском районе на водоводе технической воды диаметром 1420 мм отремонтированы воздухосборник и регулятор давления.

Сегодня продолжаются работы по переврезке нового участка водовода технической воды диаметром 1420 мм протяженностью 620 метров на территории городских очистных сооружений; замена затвора диаметром 1000 мм в камере дюкера на водоводе технической воды диаметром 1000 мм в Мясниковском районе.

Для их выполнения задействовано 4 бригады общим числом 23 человека и 7 единиц специализированной техники.

«Ремонт идет по графику. После выполнения всех работ планируется заполнение трубопровода водой и гидравлические испытания», — уточнила Светлана Камбулова.

Подвоз технической воды организован по заявкам. Заявки принимает аварийно-диспетчерская служба МУП «Управление «Водоканал» по телефону 8 (8634)31-94-38.

Ранее мы рассказывали, что ход ремонта Донвода в Таганроге находится на контроле у губернатора.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой