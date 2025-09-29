Главная » #ЖКХ

Ход ремонта Донвода в Таганроге находится на контроле у губернатора

Юрий Слюсарь поручил держать на контроле аварийно-восстановительные работы на коммунальных сетях в городах региона. Докладывать об устранении аварий в Таганроге, Шахтах и Зернограде губернатор потребовал через день.

Сегодня, 29 сентября, в региональном правительстве состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, на котором обсудили ход ликвидации аварийных ситуаций на коммунальных сетях.

Заместитель губернатора Владимир Ревенко представил доклад о принимаемых мерах.

В Таганроге восемь бригад муниципального водоканала круглосуточно занимаются плановым ремонтом водопровода. Задействовано 49 специалистов, 20 единиц специализированной техники. Напомним, к плановому ремонту коммунальная служба приступила 29 сентября утром. Специалисты «Водоканала» ведут работы одновременно в нескольких локациях. Это очистные сооружения водопровода, насосная станция 2-го подъема в Мясниковском районе, сооружения в Неклиновском районе. 

В настоящее время вода в дома 30 тысяч горожан подается, но с пониженным давлением. Параллельно осуществляется подвоз воды жителям. Завершить ремонтные работы коммунальщики планируют 2 октября.

Крупные коммунальные аварии на сетях водоснабжения и теплоснабжения устраняются в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Зернограде, Шахтах.

«Юрий Слюсарь настоятельно потребовал держать под контролем эти и другие аварийные работы на коммунальных объектах. Профильным ведомствам поручено  докладывать об устранении аварий в Таганроге, Шахтах и Зернограде через день», — сообщает портал донского правительства.

Также губернатор заслушал доклад о состоянии ремонта школ региона. На данный момент завершены работы в десяти из 35 образовательных учреждений. Капитальный ремонт в 11 школах планируется завершить до конца 2025 года, в 13 — до конца 2026-го, еще одна школа будет готова к 2027 году.

Фото: donland.ru

