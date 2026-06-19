Рейды в Таганроге выявили срывы рейсов на шести автобусных маршрутах

В Таганроге в ходе рейдов, проведенных 15 и 17 июня специалистами управления транспорта, зафиксированы очередные нарушения в работе городских автобусов. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

15 июня на конечной остановке «пл. Авиаторов» проверили работу автобусов на маршрутах № 5 («пл. Авиаторов — Кирпичный завод»), № 13 («пл. Авиаторов — МАОУ СОШ № 39»), № 14 («пл. Авиаторов — ПМК»), № 73-Б («ЖК «Андреевский» — пл. Авиаторов») и № 77 («пл. Авиаторов — ул. Дачная»). Зафиксировано, что перевозчик не выполнил рейсы по маршруту № 14 — автобусов на линии не было. Составлен акт для претензионной работы и применения штрафных санкций к транспортной организации.

Кроме того, на маршрутах № 5, № 13, № 73-Б и № 77 выявлены нарушения утвержденного расписания движения. По этим фактам также составлены акты для привлечения перевозчиков к ответственности.

17 июня управление транспорта проверило маршрут № 36-В «Вокзал Таганрог-1 — ул. Московская (онкологический диспансер)». На конечной остановке «ул. Московская (онкологический диспансер)» зафиксировано невыполнение рейсов перевозчиком. Ведется претензионная работа по применению штрафных санкций к транспортной организации ООО «Пассажиртранс».

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