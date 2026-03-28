Ракета и дрон были уничтожены над Ростовской областью минувшей ночью

Вражескую атаку российская ПВО отразила над двумя районами Дона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В ночь на 28 марта в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракета уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах», — уточнил глава региона.

На данный момент, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточняется.

Беспилотная опасность в Ростовской области объявлялась и ранним утром 28 марта. Об ее отбое МЧС сообщило в 06.13.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утром 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона.

