Ракета и дрон были уничтожены над Ростовской областью минувшей ночью

Вражескую атаку российская ПВО отразила над двумя районами Дона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

«В ночь на 28 марта в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракета уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах», — уточнил глава региона.

На данный момент, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточняется.

Беспилотная опасность в Ростовской области объявлялась и ранним утром 28 марта. Об ее отбое МЧС сообщило в 06.13.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утром 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона.

