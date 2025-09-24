Главная » #В стране

Работы художника из Таганрога представлены на арт-ярмарке в Москве

Художники Ростовской области — Алексей Адамов из Таганрога и Маргарита Иванова из Ростова — представляют свои работы на первой ярмарке академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» в Москве.

#В стране

Первая ярмарка академического искусства проходит в Гостином дворе Москвы с 24 по 27 сентября. На ней представлено более 100 стендов от галерей и независимых художников. Организаторами мероприятия выступили Корпорация «Синергия» и искусствовед Елизавета Фролова при поддержке Российской академии художеств.

В рамках первого выпуска ярмарки Ростовскую область представляют два известных художника. Это Алексей Адамов из Таганрога, который входит в топ-5 лучших пейзажистов мира по версии американского журнала The Artist, и современная художница метамодернизма Маргарита Иванова из Ростова-на-Дону, сообщают организаторы арт-ярмарки.

Творчество Алексея Адамова сочетает в себе приверженность традициям русской реалистической школы с постоянным поиском новых выразительных средств. Он непрерывно исследует мир через призму своего художественного видения. На ярмарке можно увидеть его работы «Марево», «Утро начиналось с шума моря» и «Облако». Картины Алексея Адамова находятся в частных коллекциях и ведущих музеях, таких как приёмная Президента РФ, Таврический дворец и Дворец Мира в Японии, в собраниях мировых политиков и известных общественных деятелей.

Маргарита Иванова в своих работах исследует изменчивость человеческого восприятия как личного, так и коллективного, а также различные способы взаимодействия и фрагментации образов. На ярмарке представлена её работа «Ветер». Маргарита Иванова — постоянный участник престижных арт-ярмарок, выставок и многократный победитель международных художественных премий.

На фото: картина Алексея Адамова «Утро начиналось с шума моря», 2025. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

выставка картин культура Москва Таганрог
Таганрогская правда

