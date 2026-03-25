Работники культуры Таганрога принимают поздравления

25 марта вместе со всей Россией Таганрог отмечает День работников культуры, чествуя тех, кто создает и сохраняет уникальную атмосферу города, носящего звание культурной столицы юга России.

«Этот статус стал возможен благодаря ежедневному труду тысяч людей: артистов, музыкантов, библиотекарей, преподавателей и организаторов мероприятий. Именно их усилия позволяют Таганрогу гармонично сочетать богатое историческое наследие, чеховские традиции и динамичную современную культурную жизнь», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Известные далеко за пределами города, флагманы таганрогской культуры — это драматический театр им. А.П. Чехова, притягивающий тысячи зрителей, старейшая на юге России Центральная городская библиотека, где хранятся редкие издания, в том числе книги, подаренные самим Чеховым.

Гордостью не только региона, но и страны являются коллекции Таганрогского художественного музея и Таганрогского музея-заповедника, насчитывающие сотни тысяч уникальных предметов. Активную роль играют городские парки, дома культуры, творческие коллективы муниципальных учреждений и учащиеся детских школ искусств, регулярно добивающиеся успехов на конкурсах различного уровня.

Особой гордостью города остаются муниципальные коллективы: джаз-оркестр им. В. Парнаха, ансамбль народных инструментов «Диво», духовой оркестр, камерный оркестр и камерный хор «Лик».

В праздничный день ряд талантливых работников культуры Таганрога получил заслуженные поощрения за вклад в развитие культурной жизни города. В качестве особенного подарка драматический театр им. А.П. Чехова представил зрителям спектакль «Тетка Чарлея» — яркое и душевное представление, создающее праздничное настроение.

Глава Таганрога поблагодарила работников культуры за служение искусству, верность традициям и смелость в поиске новых форм, за то, что они дарят людям красоту и вдохновение. И пожелала им новых премьер, заслуженного признания, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для созидания.

