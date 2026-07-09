Работают силы ПВО: воздушная тревога объявлена в Таганроге вечером 9 июля

В 23.29 в городе включили систему оповещения населения.

В 22.39 глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила об угрозе беспилотной опасности. Чуть позже жители услышали серию мощных взрывов.

«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — предупредила горожан глава города.

Напомним, в течение последних трех дней Таганрог подвергается массированным атакам вражеских БПЛА. Атаки идут на танкеры, проходящие по Таганрогскому заливу.

Фото из архива