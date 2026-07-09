Главная » Город

Работают силы ПВО: воздушная тревога объявлена в Таганроге вечером 9 июля

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

В 23.29 в городе включили систему оповещения населения.

Город

В 22.39 глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила об угрозе беспилотной опасности. Чуть позже жители услышали серию мощных взрывов.

«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — предупредила горожан глава города.

Напомним, в течение последних трех дней Таганрог подвергается массированным атакам вражеских БПЛА. Атаки идут на танкеры, проходящие по Таганрогскому заливу.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА воздушная тревога Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru