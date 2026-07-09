Два танкера в Таганрогском заливе вновь получили повреждения при атаке БПЛА ночью 9 июля

Экипажи эвакуированы, пострадавших нет.

Минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку на Ростовскую область, в ходе которой было уничтожено более двадцати беспилотников. Однако без последствий на земле обойтись не удалось. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

В Таганрогском заливе два танкера вновь подверглись атаке БПЛА и получили механические повреждения. Напомним, предыдущей ночью также были повреждены два танкера, два человека получили легкие ранения. В результате налета сегодняшней ночью пострадавших нет, экипажи судов эвакуированы. Однако из-за попадания беспилотников на одном из танкеров возник пожар, который, по данным на 7.22, продолжался, на втором возгорание к утру полностью ликвидировано. Подробности уточняются.

В Азовском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся камыш в карьере, расположенном вдали от населенных пунктов. На месте работают специалисты противопожарной службы.

В ходе отражения атаки беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах, уточнил глава региона.

Фото из архива