Главная » Новости Таганрога

Два танкера в Таганрогском заливе вновь получили повреждения при атаке БПЛА ночью 9 июля

На чтение 1 мин Просмотров 591 Опубликовано

Экипажи эвакуированы, пострадавших нет.

Новости Таганрога

Минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку на Ростовскую область, в ходе которой было уничтожено более двадцати беспилотников. Однако без последствий на земле обойтись не удалось. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

В Таганрогском заливе два танкера вновь подверглись атаке БПЛА и получили механические повреждения. Напомним, предыдущей ночью также были повреждены два танкера, два человека получили легкие ранения. В результате налета сегодняшней ночью пострадавших нет, экипажи судов эвакуированы. Однако из-за попадания беспилотников на одном из танкеров возник пожар, который, по данным на 7.22, продолжался, на втором возгорание к утру полностью ликвидировано. Подробности уточняются.

В Азовском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся камыш в карьере, расположенном вдали от населенных пунктов. На месте работают специалисты противопожарной службы.

В ходе отражения атаки беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах, уточнил глава региона.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников новости происшествия Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru