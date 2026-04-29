Работа на кухне стала самой востребованной подработкой у студентов Ростовской области

К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Подработка», изучив динамику спроса на частичную занятость студентов в регионе с начала весны 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, с 1 марта по 15 апреля количество предложений о подработке для работников кухни выросло на Дону в 2,5 раза — на 156% по сравнению с первой половиной весны 2025 года. Также заметно увеличилось число вакансий для кладовщиков: рост составил более чем в полтора раза (+64%).

В целом по России наибольший прирост предложений частичной занятости с посменной оплатой, доступных студентам, зафиксирован в Амурской области (+80% год к году), Магаданской области (+50%) и Ингушетии (+45%).

«Студенты получают всё больше возможностей для трудоустройства. Наше исследование показало, что подработка становится важной частью карьерной стратегии для молодёжи. Молодые люди чаще других говорят о поиске своего предназначения и готовности пробовать себя в различных сферах: так ответили 30% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 27% в группе от 25 до 34 лет, что выше среднего показателя по выборке, составляющего 21%», — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

